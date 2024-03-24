В Госдуму внесли законопроект, упраздняющий понятие "медицинские услуги"

Деятельность медицинских работников предлагают регулировать отдельным специфических законом. Депутаты и сенаторы от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, разработанный"в целях повышения престижа врачебной профессии и декриминализации деятельности по оказанию медицинской помощи".
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