Бессент умыл Европу

Они сейчас активно ссорятся – Европа и США.Дизельная сделка не понравилась европейцам…Поведение Зеленского и реакция Европы разозлили Трампа.
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Современный мир - ни сколько не лучше древнего. Миллиарды людей прекрасно живут с тем.... за что раньше - просто отрубали руку или голову, вешали. - Это не враньё?! Это не уродство современности?! Всё обосновано туманными или красивыми словами и понятиями...
Наркоша со своей европейской шоблой получил хорошую оплеуху. Радует, возомнила себя европейская нищета повелителями мира, скоро, как и наркоман будете искать денег, чтобы выжить.