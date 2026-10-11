Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Бессент умыл Европу

Бессент умыл Европу

Они сейчас активно ссорятся – Европа и США.Дизельная сделка не понравилась европейцам…Поведение Зеленского и реакция Европы разозлили Трампа.

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Вадим Лебедев

Современный мир - ни сколько не лучше древнего. Миллиарды людей прекрасно живут с тем.... за что раньше - просто отрубали руку или голову, вешали. - Это не враньё?! Это не уродство современности?! Всё обосновано туманными или красивыми словами и понятиями...