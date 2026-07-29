Дуров помогал украинцам гробить русских? Вот что стало известно

Основателю Telegram Павлу Дурову могут грозить заочный арест и экстрадиция. Как сообщает ФСБ России, он проигнорировал требования об удалении каналов, которые украинские спецслужбы используют для координации терактов и подготовки массовых убийств.
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