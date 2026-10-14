Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин заявил, что в республиканском бюджете на ближайшие три года заложена минимальная зарплата в 85 тысяч тенге, и варианты её повышения пока не рассматриваются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Разоблачил двойну...
- АС Этот "богатый рег...
- Суд признал завод...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым