Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Надежда Никитина
    Хорошая новость. Думаю, что так же поступят с самолетами если они появятся в стране у. Их даже не надо будет сбивать....Пентагон США: ист...
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"Падение в ад" Boeing

"Падение в ад" Boeing

 HuoBO-​SS   Американские аналитики сообщили, что проблемы Boeing не ограничены самолетами   Упадок американского аэрокосмического концерна Boeing имеет давнюю историю, а проблемы компании не ограничиваются одними лишь техническими неполадками в самолетах, заявили РИА Новости ведущие аналитики по вопросам военно-​промышленного комплекса США.

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