"Падение в ад" Boeing

HuoBO-SS Американские аналитики сообщили, что проблемы Boeing не ограничены самолетами Упадок американского аэрокосмического концерна Boeing имеет давнюю историю, а проблемы компании не ограничиваются одними лишь техническими неполадками в самолетах, заявили РИА Новости ведущие аналитики по вопросам военно-промышленного комплекса США.
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