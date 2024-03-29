"Падение в ад" Boeing

HuoBO-​SS Американские аналитики сообщили, что проблемы Boeing не ограничены самолетами Упадок американского аэрокосмического концерна Boeing имеет давнюю историю, а проблемы компании не ограничиваются одними лишь техническими неполадками в самолетах, заявили РИА Новости ведущие аналитики по вопросам военно-​промышленного комплекса США.