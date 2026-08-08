«Самураи за Цусиму ответят!»: Русско-японская война 2.0 — какова вероятность и какой прогноз

Если японцы захватят Курилы, а Россия ответит ударами по японской территории, США могут вспомнить о союзнических обязательствах Александр Храмчихин Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press До событий 2014 г.
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