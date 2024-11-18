В США предрекли судьбу переданных Украине ATACMS

Дэвис: ракеты ATACMS повторят судьбу предыдущих вооружений Украины с Запада Крылатые ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) разделят участь предыдущих вооружений, поставляемых Киеву странами Запада.
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