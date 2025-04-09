Хищник: Убийца убийц (2025): кадры, сюжет, в ролях

Свежие кадры из х/ф Хищник: Убийца убийц (2025), а также краткое описание сюжета и список актеров.Три великих воина из разных эпох — викинг, мстящая за гибель сына, ниндзя, сражающийся с родным братом-самураем, и пилот, столкнувшийся с космическими чудовищами, — оказываются в ловушке.
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