Хищник: Убийца убийц (2025): кадры, сюжет, в ролях

Свежие кадры из х/ф Хищник: Убийца убийц (2025), а также краткое описание сюжета и список актеров.Три великих воина из разных эпох — викинг, мстящая за гибель сына, ниндзя, сражающийся с родным братом-самураем, и пилот, столкнувшийся с космическими чудовищами, — оказываются в ловушке.