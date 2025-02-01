А в спортивном зале ДК "Победа" идут жаркие бои среди мужских волейбольных команд в рамках открытого турнира, посвящённого 82-й годовщине Победы в Сталинградской битве.
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А в спортивном зале ДК "Победа" идут жаркие бои среди мужских волейбольных команд в рамках открытого турнира, посвящённого 82-й годовщине Победы в Сталинградской битве.