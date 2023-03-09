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СК: результаты проверки по факту смерти Тесака в СИЗО Челябинска не подлежат разглашению

СК: результаты проверки по факту смерти Тесака в СИЗО Челябинска не подлежат разглашению

Сведения, полученные в ходе доследственной проверки по факту смерти Максима Марцинкевича (Тесака) в челябинском СИЗО два года назад, не подлежат разглашению в связи с позицией следствия, передает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по Челябинской области.

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