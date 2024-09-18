Ларри Эллисон пророчит тотальный ИИ-контроль. «Граждане будут вести себя наилучшим образом»

Ларри Эллисон предсказывает тотальный контроль с помощью камер и искусственного интеллекта, который изменит поведение общества и правоохранительных органовВ современном мире идея приватности становится все более размытой: камеры видеонаблюдения уже повсеместны, а цифровой след оставляют все пользователи интернета.
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