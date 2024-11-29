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Протестующие в Грузии начали возводить баррикады

Участники акции протеста против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз (ЕС) начали возводить баррикады из подручных средств, электросамокатов и других предметов.

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