"Опора России": хамон подешевеет на 30-40% после возврата западных брендов в РФ

Люксовые товары останутся дорогими после возвращения западных брендов в Россию. Некоторые позиции — вроде хамона или сыра — могут подешеветь на 30–40 %, но они и сейчас доступны через параллельный импорт, заявил "Газете.
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