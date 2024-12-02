Дэвид Маркус: Бизнес Diem закончился по причине политических игр

Дэвид Маркус, бывший руководитель блокчейн-проекта Diem, компании Meta (ранее Facebook), рассказал, что стартап был в конечном итоге закрыт только по причине беспрецедентного политического давления со стороны американских регуляторов.
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