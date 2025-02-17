Что известно о свердловском экс-мэре, претендующем на пост главы Кургана

Бывший глава Арамильского городского округа (Свердловская область), экс-депутат Заксобрания региона и бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Владимир Герасименко претендует на должность мэра Кургана.
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