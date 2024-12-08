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Закон, порядок, государство

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На Ставрополье оперативниками пресечена реализация сильнодействующих веществ без рецептов в двух аптеках краевой столицы

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Ставрополю совместно с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого Главка при поддержке бойцов Росгвардии Ставропольского края в ходе проверки информации, полученной оперативным путем, пресекли реализацию сильнодействующих веществ по поддельным рецептурным бланкам.

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