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5 преимуществ прогулок после еды

5 преимуществ прогулок после еды

Нередко люди говорят о желании погрузиться в сон после приёма пищи. Но есть не менее приятное и гораздо более полезное занятие, уделив время которому после завтрака, обеда или ужина, вы будете ощущать прилив сил и позитива — пешая прогулка.

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