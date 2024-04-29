В ООН просто потеряли дар речи после слов Марии Захаровой. Baijiahao отмечает, что Запад пугает русская прямолинейность

Ни для кого не секрет, что для руководства ООН российские дипломаты как кость в горле. Причин тому несколько, но ключевой является та, что представители МИД РФ настолько искушены в дипломатическом искусстве, что дадут фору всем другим дипломатам вместе взятым.
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