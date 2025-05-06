Сюрприз от Рианны и Сабрина Карпентер без штанов. Завершился культовый бал Met Gala. Чем звезды удивляли на этот раз?

В Нью-Йорке завершился очередной бал Met Gala, на этот раз призванный прославлять стиль чернокожих мужчин начала XVIII века под темой Superfine: Tailoring Black Style («Безупречное: Черный стиль в портновском искусстве»).
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