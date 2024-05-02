Жители Ставрополья: задыхались из-за запаха разлагающихся тел лошадей

Жители хутора Конного, расположенного рядом с конезаводом "Ставропольский", рассказали корреспонденту РЕН ТВ Радмиру Хасанову, что задыхались из-за запаха, который исходил от трупов погибших от голода лошадей.
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