TELEGRAM ГОТОВИТ CВОЙ АНАЛОГ YOUTUBE! Разработчики анонсировали конкурс на создание в приложении нового видеоплеер, что известно на данный момент: -Плеер будет работать на iOS 12 и более поздних версиях ОС; -Новый видеоплеер заменит AVPlayer, используемый в Telegram сейчас; *Получит поддержку HLS-стриминга и сможет автоматически подстраивать качество видео под скорость интернета —— 🍔 Новости Блогеров и Знаменитостей 👋 присоединяйся! Все новости блогеров смотрите в нашем тг: https://t.