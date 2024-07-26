Главные новости дня, 26 июля 2024 года

Центральный банк России ранее решил повысить ключевую ставку сразу на два пункта – . Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что ЦБ столько, сколько нужно, пока инфляция не вернется к целевым показателям.
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