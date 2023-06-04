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Американские власти объяснили взрыв под Вашингтоном

Американские власти объяснили взрыв под Вашингтоном

Громкий шум, который был слышен в 4 июня в Вашингтоне (округ Колумбия, США) был вызван согласованным с муниципалитетом полетом истребителей Пентагона.

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