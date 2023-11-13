Бизнес-защитник Хабаровского края Олег Герасимов принял участие в осмотре объектов ТОР «Хабаровск»

Рабочая группа при краевой Прокуратуре провела осмотр объектов ТОР «Хабаровск». Первый заместитель прокурора края Сергей Лубенец, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Олег Герасимов и представители АО “КРДВ Хабаровск” проверили ход строительства площадки «Ракитное».
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