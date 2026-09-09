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Девушка

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Как выбрать бальзам для губ: научный разбор восьми средств и ошибки ухода

Как выбрать бальзам для губ: научный разбор восьми средств и ошибки ухода

Холодный сезон всегда ставит губы в уязвимое положение. Ветер, перепады температур, отопление в помещениях — и вот уже появляются стянутость, шелушение, а иногда и болезненные трещинки.

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