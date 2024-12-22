Кошкин Причём планы эти с каждым разом всё чуднее и чуднее. россиянам здесь не рады. Не только инвесторам.
У абхазов планов громадьё: появился ещё один желающий компенсации от России
Комментарии
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Алексей Сафронов
... Не Россия, а Путин.
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7 час.
Светлана Ефименко
ИМ ДЕНЬГИ ДАВАЛИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЗДРАВОХРАНЕНИЕ И ЗАРПЛАТЫ , КУДА ДЕЛИ!?ДОРОГИ РАЗБИТЫЕ, ЗДАНИЯ РУШАТЬСЯ!РАБОТАТЬ НЕ ХОТЯТ ОНИ ЕСЛИ СЮДА ПРИЕЗЖАЮТ РАБОТАТЬ ЗАНИМАЮТСЯ ТОГОВЛЕЙ И ВСЕ И БОЛЬШЕ НЕ ЧЕМ! ВОТ ТАКИЕ РАБОТЯГИ КАК АЗИАТЫ РАБОТАТЬ ЛИШЬ БЫ НИ ГДЕ НЕ РАБОТАТЬ,НО ДЕНЬГИ ЧТОБ ПОЛУЧАТЬ!
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7 час.
Лс
Людмила смирнова
Ну Симоньян с личными амбициозными мнениями могла бы прикусить свой язык. Грузинка на ЦТ не знает историю,позор! Ей надо переехать в Абхазию, самопровозглашенная юристка нахлебников абхазцев. Противно читать ее мнение, зарывается дама, возомнила себя знающим политиком. Села бы в своем семейном курятнике и занималась детьми. Уже давно неинтересна, непрофессиональна!
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6 час.
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