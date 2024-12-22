Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Ну, тут сложно судить - хорошо это или плохо. То, что экологически вредные производства стремятся перевести в другие ...Из-за чего Потани...
  • ninikooo Митусова
    Настаивать будете самогон на лимонных корках. А свои бредовые идеи оставьте при себе, пока вам не указали на « выход»."Мы настаиваем": ...
  • Любовь Уваисова
    беспредел сплошнойБыли уголовниками...

У абхазов планов громадьё: появился ещё один желающий компенсации от России

У абхазов планов громадьё: появился ещё один желающий компенсации от России

Кошкин Причём планы эти с каждым разом всё чуднее и чуднее. россиянам здесь не рады. Не только инвесторам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Сафронов
... Не Россия, а Путин.
Ответить
7 час.
Светлана Ефименко
ИМ ДЕНЬГИ ДАВАЛИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЗДРАВОХРАНЕНИЕ И ЗАРПЛАТЫ , КУДА ДЕЛИ!?ДОРОГИ РАЗБИТЫЕ, ЗДАНИЯ РУШАТЬСЯ!РАБОТАТЬ НЕ ХОТЯТ ОНИ ЕСЛИ СЮДА ПРИЕЗЖАЮТ РАБОТАТЬ ЗАНИМАЮТСЯ ТОГОВЛЕЙ И ВСЕ И БОЛЬШЕ НЕ ЧЕМ! ВОТ ТАКИЕ РАБОТЯГИ КАК АЗИАТЫ РАБОТАТЬ ЛИШЬ БЫ НИ ГДЕ НЕ РАБОТАТЬ,НО ДЕНЬГИ ЧТОБ ПОЛУЧАТЬ!
Ответить
7 час.
Лс
Людмила смирнова
Ну Симоньян  с личными амбициозными мнениями могла бы прикусить свой язык. Грузинка на ЦТ не знает историю,позор! Ей надо переехать в Абхазию, самопровозглашенная  юристка нахлебников абхазцев. Противно читать ее мнение, зарывается дама, возомнила себя знающим политиком. Села бы в своем семейном курятнике и занималась детьми. Уже давно неинтересна, непрофессиональна!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх