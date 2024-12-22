У абхазов планов громадьё: появился ещё один желающий компенсации от России

Светлана Ефименко

ИМ ДЕНЬГИ ДАВАЛИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЗДРАВОХРАНЕНИЕ И ЗАРПЛАТЫ , КУДА ДЕЛИ!?ДОРОГИ РАЗБИТЫЕ, ЗДАНИЯ РУШАТЬСЯ!РАБОТАТЬ НЕ ХОТЯТ ОНИ ЕСЛИ СЮДА ПРИЕЗЖАЮТ РАБОТАТЬ ЗАНИМАЮТСЯ ТОГОВЛЕЙ И ВСЕ И БОЛЬШЕ НЕ ЧЕМ! ВОТ ТАКИЕ РАБОТЯГИ КАК АЗИАТЫ РАБОТАТЬ ЛИШЬ БЫ НИ ГДЕ НЕ РАБОТАТЬ,НО ДЕНЬГИ ЧТОБ ПОЛУЧАТЬ!