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13 человек погибли при столкновении автобуса, лесовоза и авто под Архангельском

13 человек погибли при столкновении автобуса, лесовоза и авто под Архангельском

13 человек, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения микроавтобуса, лесовоза и легкового автомобиля на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области.

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