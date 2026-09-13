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Дэвид Шварц назвал преимущества XRP Ledger перед биткоином

Дэвид Шварц назвал преимущества XRP Ledger перед биткоином

Технический директор Ripple Дэвид Шварц рассказал о результатах раннего тестирования консенсуса XRP Ledger и отметил несколько преимуществ этого механизма перед Proof-of-Work (PoW).

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