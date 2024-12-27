Беглов поздравил сотрудников и ветеранов спасательных служб с Днем спасателя РФ

Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия, успехов в служении России и Петербургу Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил сотрудников и ветеранов спасательных служб с Днем спасателя Российской Федерации.
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