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В Новосибирске спасли девочку, нога которой застряла в беговой дорожке

В Новосибирске спасли девочку, нога которой застряла в беговой дорожке

В Новосибирске спасли 10-летнюю девочку, нога которой застряла в беговой дорожке, сообщили в МАСС. Родители пострадавшей объяснили, что девочка поставила ногу между дорожкой и каркасом, когда тренажер был занят ее братом.

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