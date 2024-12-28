Nutrients: горькие вещества предотвращают гипертонию и диабет

Ученые из Пекинского университета технологий и бизнеса установили, что горькие вещества, содержащиеся в орехах, гречке и кофе, могут снижать воспаление в организме, а также предотвращать гипертонию и диабет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии