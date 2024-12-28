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Nutrients: горькие вещества предотвращают гипертонию и диабет

Nutrients: горькие вещества предотвращают гипертонию и диабет

Ученые из Пекинского университета технологий и бизнеса установили, что горькие вещества, содержащиеся в орехах, гречке и кофе, могут снижать воспаление в организме, а также предотвращать гипертонию и диабет.

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