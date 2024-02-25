«В неживом виде Навальный Западу полезней»: смерть в Заполярье как повод украсть российские активы

Политический эксперт, автор книги «Два капитала: как экономика втягивает Россию в войну» и «Миропорядок по-русски» Семён Уралов комментирует инициативу международного финансиста и инвестора Уильяма «Билла» Браудера о конфискации российских зарубежных активов — то, на что коллективный Запад всё никак не решится, опасаясь обрушения последних подпорок глобального порядка.
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