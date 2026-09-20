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Вечерний Новосибирск

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Число предприятий в сфере образования Новосибирской области выросло на 28%

Число предприятий в сфере образования Новосибирской области выросло на 28%

Образование – одна из ключевых сфер для социального предпринимательства в Новосибирской области. По данным регионального Минпромторга в Новосибирской области работает 2008 компаний.

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