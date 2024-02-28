Спецпредставитель КНР Ли Хуэй посетит Россию и Украину

Официальный представитель МИД Китайской Народной Республики Мао Нин в ходе брифинга выступила с заявлением, что со 2 марта спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй посетит Россию, Украину и другие европейские государства.
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