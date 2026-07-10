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Zero Hedge

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Three Reasons Gas Prices Are Likely To Remain Elevated

Three Reasons Gas Prices Are Likely To Remain Elevated

Three Reasons Gas Prices Are Likely To Remain Elevated The US national average for regular 87-octane gasoline remained uncomfortably above the politically sensitive $4-per-gallon threshold for roughly two and a half months.

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