Three Reasons Gas Prices Are Likely To Remain Elevated The US national average for regular 87-octane gasoline remained uncomfortably above the politically sensitive $4-per-gallon threshold for roughly two and a half months.
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