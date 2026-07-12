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Стали известны новые подробности смерти звезды «Ментовских войн» Руслана Ибрагимова

Стали известны новые подробности смерти звезды «Ментовских войн» Руслана Ибрагимова

Возможной причиной смерти актера Руслана Ибрагимова назвали проблемы с сердцем Актер снялся в десятках российских проектов, среди которых «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ленинград 46», «Шеф» и другие.

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