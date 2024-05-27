А своё активное участие в разжигании напряжённости, народная поэтесса черноглазой родины умалчивает

МП

Михаил Пантюхин

О как, тадж это корона!?? Тогда остаётся только одно - езжайте к себе на родину и одевайтесь свои короны там, думаю, что на всех корон хватит, даже ваш президент Рахмон так жаждет одеть вам эти короны!! А эту черноглазую если впустят в Россию, значит кому-то выгодны погромы 90-тых, и из союза писателей таких рьяных русофобии гнать метлой!!!