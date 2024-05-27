Квартиру на Рублёвке таджикской поэтессе за русские погромы в Душанбе! Сафиева в интервью радио Свобода/ Пожилая женщина у развалин дома во время погромов в Таджикистане.
А своё активное участие в разжигании напряжённости, народная поэтесса черноглазой родины умалчивает
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
О как, тадж это корона!?? Тогда остаётся только одно - езжайте к себе на родину и одевайтесь свои короны там, думаю, что на всех корон хватит, даже ваш президент Рахмон так жаждет одеть вам эти короны!! А эту черноглазую если впустят в Россию, значит кому-то выгодны погромы 90-тых, и из союза писателей таких рьяных русофобии гнать метлой!!!
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15 час.
Silver Kont
Черножопая пидараска рулит в России? И российские чинуши это приветствуют? А депатуты ещё и жильё нехилое дали? Да, черножопых мразей из страны долго выживать придётся...
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12 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Почему эта бл.... живет на Рублевке, а не в каземате?
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11 час.
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