МГУ принимает участие во Всемирном Фестивале молодежи

С 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» проходит Всемирный Фестиваль молодежи. Московский государственный университет на фестивале представляют более 400 ведущих ученых, молодых специалистов и студентов как головного вуза в Москве, так и зарубежных филиалов.