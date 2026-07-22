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Царьград

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Стратегический запас: эксперт назвала 3 лучшие заготовки на зиму

Стратегический запас: эксперт назвала 3 лучшие заготовки на зиму

Это подушка безопасности в случае ЧС. Лучше формировать ее заранее.В условиях глобальной нестабильности мысли о создании стратегических запасов на случай чрезвычайных ситуаций — будь то стихийные бедствия, эпидемии или иные кризисы — становятся всё более актуальными.

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