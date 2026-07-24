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Царьград

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"Точка банк" раскрыл важные критерии выбора услуг русскими

"Точка банк" раскрыл важные критерии выбора услуг русскими

Аналитики "Точка банка" выяснили, что русские при выборе платных услуг ориентируются на клиентские отзывы и наличие договора.

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