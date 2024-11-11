Профессор Войлуков: россияне не смогут расплатиться за рубежом старыми долларами

При обмене купюр долларов США за рубежом можно столкнуться с определенными сложностями, предупредил в беседе с РБК МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков.
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