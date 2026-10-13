Reuters: США пытаются вернуть Россию в переговоры с помощью дизельной сделки Дизельная сделка, подписанная США и Россией, должна не только снизить цены на топливо в США, но и «смягчить» позицию Москвы в отношении переговоров.
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