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Купи — взломай: как изменится рынок киберпреступности в даркнете в 2025 году

Купи — взломай: как изменится рынок киберпреступности в даркнете в 2025 году

В даркнете растет популярность хакерских сервисов по подписке и услуг по модификации вирусов, формируется рынок дешевого вредоносного программного обеспечения — об этих трендах 2025 года предупредили эксперты по кибербезопасности.

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