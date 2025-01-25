Купи — взломай: как изменится рынок киберпреступности в даркнете в 2025 году

В даркнете растет популярность хакерских сервисов по подписке и услуг по модификации вирусов, формируется рынок дешевого вредоносного программного обеспечения — об этих трендах 2025 года предупредили эксперты по кибербезопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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