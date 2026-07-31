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От угля до квантов: Путин и Белозеров обсудили технологический прорыв и социальную миссию РЖД

От угля до квантов: Путин и Белозеров обсудили технологический прорыв и социальную миссию РЖД

МОСКВА, 31 июля, ФедералПресс. Генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров доложил президенту России Владимиру Путину о ключевых результатах деятельности компании за первое полугодие 2026 года.

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