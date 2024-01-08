Как Россия может ответить Германии на отправку ракет

Людмила Лиханова

Неужели не понятно, что автор показал самые обычные, но не менее неприятные, способы, а вот о других...будут говорить когда придет время. Для политиков и так понятно ЧТО будет если ...и это - не для статьи в интернете. Такие решения тихо и в нужное время будут приняты если запад не поймет.