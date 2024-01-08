Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Как Россия может ответить Германии на отправку ракет

Как Россия может ответить Германии на отправку ракет

Немецкие депутаты из правящей коалиции требуют от канцлера Шольца отправить на Украину дальнобойные ракеты Таурус, чтобы, цитирую, «пресечь российские линии снабжения» (ссылка).

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Комментарии
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Maxim Yushkin
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9 час.
Людмила Лиханова
Неужели не понятно, что автор показал самые обычные, но не менее неприятные, способы, а вот о других...будут говорить когда придет время. Для политиков и так понятно ЧТО будет если ...и это - не для статьи в интернете. Такие решения тихо и в нужное время будут приняты если запад не поймет.
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7 час.
Алексей Лесков
А какой может быть ответ России, пальчиком погрозит, скажет айяяй и всё на этом, утрёмся и дальше будем гнать туда и газ и нефть.
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2 час.

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