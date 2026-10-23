В январе 1988 года на высоте 3234 под Хостом произошло сражение, которое позже стало символом стойкости советских десантников — и одновременно объектом споров, мифов и кинематографических искажений.
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