Трассы, соединяющие Симферополь с Евпаторией, Николаевкой и Ялтой, приведут в порядок

И чистые обочины… Во время рабочей поездки в населённые пункты Симферопольского района Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что необходимо привести в порядок трассы, соединяющие Симферополь с Евпаторией, Николаевкой и Ялтой.
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