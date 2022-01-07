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Милонов предложил сажать за мистическую деятельность с целью «оздоровления»

Заместитель главы комитета Государственной думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов выступил с предложением учредить уголовное наказание за оккультно-мистическую деятельность, которая проводится для «оздоровления».

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