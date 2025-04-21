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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин о «Рейнджерс»: «Этот сезон был трудным. Если бы наше большинство сработало лучше, мы бы вышли в плей-офф»

Клуб занял 11-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф-2025.  «Рейнджерс» заняли 28-е место в лиге по реализации большинства (17,6%).

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