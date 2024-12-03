«Утечка»: в США назвали причину распространения COVID-19

Коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, говорится в докладе, опубликованном подкомитетом по коронавирусу комитета по надзору палаты представителей конгресса США .
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